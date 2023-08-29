Бен Аффлек признался, что любит играть в Valorant
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В последние дни выясняется, что всё больше именитых людей любят проводить время за видеоиграми. Недавно режиссёр Зак Снайдер рассказал, что любит играть в Fortnite, и подобное заявление на днях сделал актёр Бен Аффлек, известный по роли Бэтмена.
По словам Аффлека, он обожает соревновательный шутер Valorant. Актёр даже назвал своих любимых агентов: это боевой робот KAY/O и Raze.
О своей любви к шутеру актёр рассказал во время посещения чемпионата Valorant Champions 2023, на который он пришёл со своим сыном. Геймеры удивились, когда узнали, что Аффлек — заядлый фанат шутера.
Ещё актёр отметил, что в целом часто меняет постоянных персонажей, чтобы игра не наскучила, но любимых агентов у него пока что двое.
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