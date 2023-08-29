Похоже, разработчики «Чудо-женщины» не ограничатся одной игрой во вселенной DC

Студия Monolith Productions трудится над игрой про Чудо-женщину. В Сети обратили внимание на вакансии команды. Судя по всему, студия займётся ещё как минимум одной игрой по вселенной DC и не ограничится тайтлом про Чудо-женщину.

Упоминание этого нашли в вакансии исполнительного продюсера. Кандидат должен будет «контролировать разработку нескольких проектов». Официально известно лишь об игре про Чудо-женщину.

Игру про Чудо-женщину анонсировали в декабре 2021 года. С тех пор разработчики вообще не делились деталями проекта. Известно лишь то, что в основу сюжета игры ляжет оригинальная история. Игрокам предстоит объединить семью амазонок главной героини Дианы Пирс и всех людей из современного мира.