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Обновлённая версия культового фильма «Олдбой» выйдет в России 14 сентября

Обновлённая версия культового фильма «Олдбой» выйдет в России 14 сентября
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«Кинопоиск» сообщил, что уже 14 сентября в России официально выйдет ремастированная версия культового фильма Пак Чхан Ука «Олдбой». В честь этого представили свежий постер с главным героем в его центре.

В повторном прокате представят 4К-реставрацию, сделанную в 2019 году к 20-летнему юбилею картины. Фильм также можно будет посмотреть с улучшенным и качественным звуком.

Фото: Кинопоиск

Сюжет оригинала рассказывал о бизнесмене О Дэ-cу, который в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. После этого неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на целых 15 лет.

Картина получила высокие оценки от критиков и зрителей за сюжет, драматизм и актёрскую игру.

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