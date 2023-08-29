Раскрыты детали патча первого дня Starfield

Вчера стало известно, что Starfield уже получила патч первого дня. Его можно скачать на ПК и Xbox Series, а журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл детали патча. Он оказался крайне полезным.

По большей части все улучшения касаются технической стороны проекта, чтобы на релизе он получился максимально отполированным.

Некоторые из улучшений

Исправлена редкая ошибка, из-за которой компаньоны могли зависать в воздухе.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули корабля могли смещаться.

Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей иногда не появлялись волосы.

Улучшена стабильность и производительность на Xbox Series.

Исправлен редкий сбой, который мог возникать при просмотре титров после завершения игры.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С 1 сентября тайтл будет доступен всем купившим премиальное издание игры.