Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» вышел в онлайне

29 августа фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» официально вышел в цифровых сервисах. Пятую картину о приключениях знаменитого археолога можно посмотреть в том числе на Amazon и в iTunes.

Таким образом, пятая часть знаменитой кинофраншизы вышла в онлайне спустя два месяца после премьеры в кинотеатрах. За это время лента заработала в прокате всего $ 380 млн при бюджете в $ 300 млн. Несмотря на довольно низкие сборы, эксперты считают, что лента всё же отобьёт свои затраты показами на ТВ и цифровыми продажами.

К главной роли вернулся Харрисон Форд, вместе с ним в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).