Мультфильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки может выйти в России в ноябре

Компания «Русский Репортаж» наметила дату премьеры нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» в России. Анимационная лента знаменитой студии Ghibli доберётся до страны уже в ноябре под локализованным названием «Мальчик и птица». Точную дату релизу должны назвать позже.
Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.
Премьера «Как поживаете?» состоялась 14 июля в Японии. Вплоть до релиза авторы не делились почти никакой информацией о картине, предлагая зрителям узнать о сюжете самим.
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