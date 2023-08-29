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Наталья Бочкарёва рассказала, как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарёва рассказала, как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
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Актриса Наталья Бочкарёва рассказала о трансформации Даши Букиной в продолжении «Счастливы вместе». По словам артистки, её персонаж серьёзно изменится по сравнению с оригинальным сериалом — домохозяйка будет идти в ногу со временем и даже станет блогером.

А почему бы ей не быть блогером? Тем более что это такая сейчас громкая тема. […] Она следит за всем, что происходит в информационном поле в наших соцсетях. И поэтому она пытается соответствовать.

Интересно, что ранее об изменениях своего персонажа рассказывала Дарья Сагалова, исполнительница роли Светы Букиной. Девушка даже боится, что новая версия героини может не понравиться зрителям.

У сериала «Букины», продолжения «Счастливы вместе», уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов.

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