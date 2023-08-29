Фонд кино выступил против легализации пиратских показов голливудских фильмов в РФ

Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных блокбастеров в российских кинотеатрах. В ведомстве отметили, что любые механизмы легализации пиратских показов в России формируют дополнительные риски, а также способствуют попаданию в страну нежелательного контента.

Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несёт риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заявление Фонда кино последовало в ответ на инициативу первого заместителя главы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына. Чиновник считает, что в России необходимо создать временный механизм по официальному ввозу и прокату западных фильмов, а также выдаче им прокатных удостоверений.