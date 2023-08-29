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RuStore будет предустановлен на все гаджеты в России — даже если правообладатели ОС против

RuStore будет предустановлен на все гаджеты в России — даже если правообладатели ОС против
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В правительстве РФ утвердили правила, по которым российский магазин приложений RuStore должен будет установлен на всех смартфонах и планшетах, поступающих в продажу в нашей стране.

Так, в кабмине подчеркнули, что предустановка RuStore будет обязательной даже в случаях, когда правообладатель операционной системы или аффилированные структуры будут запрещать или ограничивать это.

Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

Помимо этого, в кабмине отметили, что RuStore должен отображаться и работать также, как и другие магазины приложений, обновлять в автоматическом режиме и оставаться на устройстве после полного сброса настроек. Приложение должно быть бесплатным в любой момент использования.

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