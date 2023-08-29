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Вышел эпичный трейлер Mortal Kombat 1 с Дэйвом Батистой

Вышел эпичный трейлер Mortal Kombat 1 с Дэйвом Батистой
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Warner Bros. выпустила очередной трейлер Mortal Kombat 1. В этот раз авторы представили рекламный ролик с живыми актёрами, главную роль в котором сыграл Дэйв Батиста («Стражи Галактики»). По сюжету трейлера его персонаж призывает всех поучаствовать в смертельной битве.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Тем временем до релиза осталось ровно три недели: скорее всего, это далеко не последний рекламный ролик, приуроченный к скорому выходу продолжения культовой серии файтингов.

Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.

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