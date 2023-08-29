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Вышел первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера — триллера «Убийца»

Вышел первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера — триллера «Убийца»
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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил видео с первыми кадрами предстоящего фильма «Убийца», который выйдет на площадке уже этой осенью.

Режиссёром триллера станет известный постановщик Дэвид Финчер, который известен благодаря таким работам, как «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Главные роли в «Убийце» исполнили Майкл Фассбендер («Люди Икс», «Стив Джобс») и Тильда Суинтон («Хроники Нарнии», «Доктор Стрендж»).

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера фильма Дэвида Финчера состоится уже на этой неделе в рамках конкурсной программы 80-го Венецианского фестиваля в Италии, а на Netflix «Убийца» станет доступен с 10 ноября.

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