Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций против России

Национальная команда Украины по Dota 2 отказалась продолжать выступление на чемпионате мира по киберспорту IESF.
Так коллектив отреагировал на решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским спортсменам выступать с национальной символикой, принятое делегатами IESF вчера.
Ситуацию прокомментировал саппорт сборной Иван Kidaro Бондарев.
После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России — уже нет желания участвовать в соревнованиях.
Вчера команда Украины по Dota 2 уступила Кыргызстану в первом матче плей-офф (0:2), после чего упала в нижнюю сетку и должна была играть против Индонезии — теперь коллективу засчитано техническое поражение.
При этом другие участники чемпионата мира IESF от Украины пока не сообщали о том, что готовы покинуть турнир. Судя по информации на официальном сайте, сборные страны по PUBG Moblie и Mobile Legends прямо сейчас проводят свои первые матчи.
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