Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Азия. День 4
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций против России

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций против России
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная команда Украины по Dota 2 отказалась продолжать выступление на чемпионате мира по киберспорту IESF.

Так коллектив отреагировал на решение Международной федерации компьютерного спорта разрешить российским спортсменам выступать с национальной символикой, принятое делегатами IESF вчера.

Материалы по теме
Российским киберспортсменам разрешили выступать на международных турнирах с флагом России

Ситуацию прокомментировал саппорт сборной Иван Kidaro Бондарев.

После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России — уже нет желания участвовать в соревнованиях.

Вчера команда Украины по Dota 2 уступила Кыргызстану в первом матче плей-офф (0:2), после чего упала в нижнюю сетку и должна была играть против Индонезии — теперь коллективу засчитано техническое поражение.

При этом другие участники чемпионата мира IESF от Украины пока не сообщали о том, что готовы покинуть турнир. Судя по информации на официальном сайте, сборные страны по PUBG Moblie и Mobile Legends прямо сейчас проводят свои первые матчи.

Материалы по теме
Украина обжалует решение дать российским киберспортсменам право выступать с флагом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android