Режиссёр «Создателя» Гарет Эдвардс сравнил фильм с «Оппенгеймером»
Поделиться
Режиссёр Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла») раскрыл подробности своей новой ленты «Создатель» в интервью Empire.
Научно-фантастический фильм расскажет о противостоянии человечества и искусственного интеллекта в ближайшем будущем. Эдвардс сравнивает разработчиков ИИ из своего фильма с реальным учёным из недавнего байопика от Кристофера Нолана.
Это как Оппенгеймер в мире искусственного интеллекта. На таких людей уже давно ведётся охота, и для одной части мира это враги номер один, как Усама бен Ладен, для другой — это боги, за которых люди готовы отдавать свои жизни.
Постановщик также рассказал, что решил отказаться от образа, когда человек оказывает андроидом — в «Создателе» будет чётко видно различие ИИ и людей. Роботов при это будет много, чтобы показать развитие индустрии — от самых простых до очень продвинутых.
Премьера картины состоится 29 сентября. В России официального проката не будет.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
18:12
-
17:46
-
17:11
-
16:51
-
16:39
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
14:50
-
14:18
-
13:55
-
13:27
-
13:14
-
12:53
-
12:51
-
12:20
-
12:12
-
11:37
-
11:06
-
10:44
-
10:10
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:10
-
06:35
- 28 августа 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:36
-
21:06
-
20:55
Партнерский контент