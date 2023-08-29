Режиссёр «Создателя» Гарет Эдвардс сравнил фильм с «Оппенгеймером»

Режиссёр Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла») раскрыл подробности своей новой ленты «Создатель» в интервью Empire.

Научно-фантастический фильм расскажет о противостоянии человечества и искусственного интеллекта в ближайшем будущем. Эдвардс сравнивает разработчиков ИИ из своего фильма с реальным учёным из недавнего байопика от Кристофера Нолана.

Это как Оппенгеймер в мире искусственного интеллекта. На таких людей уже давно ведётся охота, и для одной части мира это враги номер один, как Усама бен Ладен, для другой — это боги, за которых люди готовы отдавать свои жизни.

Постановщик также рассказал, что решил отказаться от образа, когда человек оказывает андроидом — в «Создателе» будет чётко видно различие ИИ и людей. Роботов при это будет много, чтобы показать развитие индустрии — от самых простых до очень продвинутых.

Премьера картины состоится 29 сентября. В России официального проката не будет.