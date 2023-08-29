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Выход новых серий «Наруто», посвящённых юбилею аниме, отложен на неопределённый срок

Выход новых серий «Наруто», посвящённых юбилею аниме, отложен на неопределённый срок
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Новый спецвыпуск аниме-адаптации «Наруто», состоящий из четырёх эпизодов, не выйдет 3 сентября, как было запланировано ранее.

Авторы признались, что хотели выпустить проект к 20-летнему юбилею сериала, но вынуждены отложить релиз для «повышения качества». При этом новая дата выхода пока не называется.

Создатели «Наруто» извинились перед фанатами, а также решили вместо долгожданного спецвыпуска выпустить подборку по сериалу «Боруто: Новое поколение Наруто».

Несколько дней назад появились подробности о продолжении другого культового аниме — «Шаман Кинг». Авторы показали первые кадры в трейлере и планируют выпустить первые эпизоды в начале 2024 года. Главным персонажем станет Хана Асакура, сын Анны Киомы и Йо Асакуры.

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