Выход новых серий «Наруто», посвящённых юбилею аниме, отложен на неопределённый срок
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Новый спецвыпуск аниме-адаптации «Наруто», состоящий из четырёх эпизодов, не выйдет 3 сентября, как было запланировано ранее.
Авторы признались, что хотели выпустить проект к 20-летнему юбилею сериала, но вынуждены отложить релиз для «повышения качества». При этом новая дата выхода пока не называется.
Создатели «Наруто» извинились перед фанатами, а также решили вместо долгожданного спецвыпуска выпустить подборку по сериалу «Боруто: Новое поколение Наруто».
Несколько дней назад появились подробности о продолжении другого культового аниме — «Шаман Кинг». Авторы показали первые кадры в трейлере и планируют выпустить первые эпизоды в начале 2024 года. Главным персонажем станет Хана Асакура, сын Анны Киомы и Йо Асакуры.
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