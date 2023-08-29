Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Азия. День 4
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криптобиржа OKX запретила рублёвые сделки, Bybit перестал работать с банками под санкциями

Криптобиржа OKX запретила рублёвые сделки, Bybit перестал работать с банками под санкциями
Аудио-версия:
Комментарии

Популярная криптобиржа OKX, которая находится на втором месте в мире по объёму торгов, отключила все сделки с российским рублём.

При этом пользователям из России всё ещё доступны все операции по остальным валютам. В OKX отмечают, что ограничения связаны с требованиями финансовых регуляторов, хотя в компании не хотят дискриминировать российских пользователей.

Пользователям в России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства.

Кроме того, OKX и другая известная криптобижа Bybit перестали проводить операции с российскими банками, попавшими под санкции Евросоюза и США.

Пополнить счёт со «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка» больше нельзя, хотя другие способы (банковский перевод, СБП, «Райффайзенбанк», QIWI и так далее) пока работают без изменений.

Несколько дней назад крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам покупать турецкие лиры. Сейчас компания размышляет о полном уходе из России.

Материалы по теме
Криптобиржа Binance может полностью уйти из России — Wall Street Journal
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android