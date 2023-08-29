Криптобиржа OKX запретила рублёвые сделки, Bybit перестал работать с банками под санкциями

Популярная криптобиржа OKX, которая находится на втором месте в мире по объёму торгов, отключила все сделки с российским рублём.

При этом пользователям из России всё ещё доступны все операции по остальным валютам. В OKX отмечают, что ограничения связаны с требованиями финансовых регуляторов, хотя в компании не хотят дискриминировать российских пользователей.

Пользователям в России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства.

Кроме того, OKX и другая известная криптобижа Bybit перестали проводить операции с российскими банками, попавшими под санкции Евросоюза и США.

Пополнить счёт со «Сбера», «Тинькофф» и «Альфа-банка» больше нельзя, хотя другие способы (банковский перевод, СБП, «Райффайзенбанк», QIWI и так далее) пока работают без изменений.

Несколько дней назад крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам покупать турецкие лиры. Сейчас компания размышляет о полном уходе из России.