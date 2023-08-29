iPhone 15 официально покажут 12 сентября

Следующая большая презентация компании Apple состоится 12 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 15.

Прямая трансляция шоу от Apple, которое получило название «Жажда чудес», начнётся воскресенье, 12 сентября, в 20:00 мск. Содержание эфира, как обычно, остаётся тайной, но главным событием должен стать именно очередной iPhone.

Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии, а в Сети ивент можно будет увидеть на YouTube и официальном сайте Apple. Наша редакция будет внимательно следить за ходом эфира и оперативно поделится с вами всеми главными анонсами.

Ранее в России уже стартовали предзаказы iPhone 15 — «МТС» предлагает внести предоплату в размере 50 тыс. рублей, чтобы получить смартфон раньше остальных.