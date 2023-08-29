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Появились детали следующего фильма Мартина Скорсезе — главную роль сыграет Ди Каприо

Появились детали следующего фильма Мартина Скорсезе — главную роль сыграет Ди Каприо
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Легендарный режиссёр Мартин Скорсезе экранизирует ещё один роман Дэвида Гранна — об этом сценарист и писатель рассказал журналистам.

Именно Гранн написал книгу «Убийцы цветочной луны», одноимённый фильм по мотивам которого Скорсезе выпустит в прокат уже в октябре. Теперь же режиссёр заинтересован в другом произведении писателя, романе «Вейджер».

Книга рассказывает о группе мужчин, которые спаслись с тонущего корабля и спустя несколько месяцев скитания по океану добираются до суши. Спустя некоторое время приплывает вторая группа, которая обвиняет первую в мятеже.

Главную роль, по словам Гранна, исполнит Леонардо Ди Каприо, который играл центрального персонажа и в «Убийцах цветочной луны». Сам Скорсезе пока о планах снять киноадаптацию «Вейджера» не сообщал.

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