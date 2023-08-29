Продолжение фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона начнут снимать в январе 2024 года
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Американский актёр Джеймс Кэвизел, сыгравший Иисуса из Назарета в фильме «Страсти Христовы», рассказал о работе над сиквелом.
Продолжение картины Мела Гибсона должно рассказать о событиях после смерти Иисуса. По словам Кэвизела, съёмки начнутся в январе 2024 года. Он также отметил, что вдохновлён проектом.
Мы собираемся сделать «Воскрешение», и это может быть самым большим фильмом в истории кино. Может, их будет два — зависит от того, как захочет Гибсон. Это будет одна из лучших вещей, который вы когда-либо видели.
Мел Гибсон начал работу над вторым фильмом ещё в 2016 году, однако «Страсти Христовы: Воскрешение» до сих пор не имеют даже примерной даты выхода.
Зрители надеялись увидеть его к 20-летию первой части, но теперь ясно, что создатели вряд ли успеют до следующей Пасхи в апреле 2024 года.
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