Новый крупный патч для Baldur's Gate 3 добавит внятный эпилог для персонажей
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Авторы игры Baldur's Gate 3 из студии Larian рассказали о работе над вторым большим патчем — по их словам, обновление выйдет уже в ближайшее время.
Разработчики продолжат исправлять ошибки, а также трудиться над настройками и повышением производительности.
Помимо этого, Larian планируют уделить много внимания созданию эпилогов для персонажей — теперь игроки смогут получить действительно законченную проработанную историю.
Ранее в файлах Baldur's Gate 3 уже обнаружили большое количество концовок, которые отсутствуют в текущей версии. Вероятно, Larian просто не успела встроить их в игру до релиза.
Первый большой патч к Baldur's Gate 3 вышел 25 августа и исправил более тысячи различных ошибок и багов.
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