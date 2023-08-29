Новый крупный патч для Baldur's Gate 3 добавит внятный эпилог для персонажей

Авторы игры Baldur's Gate 3 из студии Larian рассказали о работе над вторым большим патчем — по их словам, обновление выйдет уже в ближайшее время.

Разработчики продолжат исправлять ошибки, а также трудиться над настройками и повышением производительности.

Помимо этого, Larian планируют уделить много внимания созданию эпилогов для персонажей — теперь игроки смогут получить действительно законченную проработанную историю.

Ранее в файлах Baldur's Gate 3 уже обнаружили большое количество концовок, которые отсутствуют в текущей версии. Вероятно, Larian просто не успела встроить их в игру до релиза.

Первый большой патч к Baldur's Gate 3 вышел 25 августа и исправил более тысячи различных ошибок и багов.