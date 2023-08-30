Киану Ривз рассказал, готов ли он сняться в «Джоне Уике 5»

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски во время интервью в подкате Happy San Confused рассказал, что Киану Ривз готов сняться в пятой части франшизы, однако пока какхи-то конкретных идей по поводу фильма нет.

По словам Стахелски, если спросить Киану об участии в ленте прямо сейчас, то можно получить положительный овтет.

Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: «Ты бы снялся в фильме „Джон Уик 5“ ?, то он ответит: „Чёрт возьми, да!“. Но потом он скажет о том, что у нас пока нет идей, вот и всё.

Ранее в киностудии Lionsgate заявляли, что на этом история наёмного убийцы не завершена. Ближайшей картиной по вселенной «Джона Уика» станет сериал «Континенталь». Его премьера состоится в сентябре.