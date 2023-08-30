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Культовая стратегия Jagged Alliance 3 выйдет на консолях

Культовая стратегия Jagged Alliance 3 выйдет на консолях
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Разработчики стратегии Jagged Alliance 3 объявили, что игра доберётся до консолей. Когда именно это случится, неизвестно, но проект выйдет на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В честь анонса консольных версий разработчики даже выпустили специальный трейлер, в котором показали кинематографический ролик с перестрелкой. Геймплей консольных версий пока не показали.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Jagged Alliance 3 — новая часть культовой франшизы Jagged Alliance. Вторая часть вышла в 2004 году, а третья добралась до ПК в июле этого года.

Jagged Alliance 3 получила в основном положительные оценки от критиков и геймеров, которые отмечали, что величие франшизы сохранено в новой части.

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