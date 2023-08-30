Актёры «Счастливы вместе» вернулись в культовые образы своих героев

Работа над продолжением «Счастливы вместе» идёт полным ходом. Основные актёры уже встречались с создателями шоу, чтобы обсудить все подробности и то, как вообще будет выглядеть новая история семьи Букиных.

В сети появились первые фото с тестовых съёмок, на которых можно увидеть, что актёры вернулись к образам своих культовых персонажей. Так, Виктор Логинов снова стал Геной, Наталья Бочкарёва перевоплотилась в Дашу, а Александр Якин — в Рому.

Судя по всему, Гена в продолжении изменит свой имидж. У него как минимум появится борода и другая причёска.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Интересно, что тестовых фотографий Дарьи Сагаловой, исполнительницы роли Светы Букиной, пока что нет. Но она точно появится в шоу.

У сериала «Букины», продолжения «Счастливы вместе», уже есть дата премьеры — 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов.