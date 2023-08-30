Юлия Пересильд сыграет в сериале «Киберпапа» — съёмки уже начались
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По информации издания Kinonews, стартовали съемки комедийного сериала «Киберпапа». Главные роли в шоу исполнили звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд и актёр Александр Робак.
Согласно официальному синопсису, главный герой Игнат к 50-годам осознает, что его жизнь превратилась в каторгу: наскучившая монотонная работа, всё более усложняющиеся отношения с супругой и пасынком. Пытаясь разрядить ситуацию и приобщиться к современным ценностям, Игнат решает вступить в киберспортивную команду и делает в новой карьере успехи.
По словам Пересильд, зрители могут ждать хорошую и трогательную историю.
Зрителей ждёт хорошая история про взросление подростков-геймеров, любовь отчима, дружбу, настоящую простую любовь в семье и про щи!
Даты выхода у сериала пока что нет.
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