Началась полноценная разработка The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6, новую часть «Свитков», анонсировали ещё в 2018 году коротким тизером с названием игры. С тех пор про проект вообще перестали говорить, однако свежей информации поделился глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс.

По его словам, разработка The Elder Scrolls 6 наконец-то полноценно стартовала. Игра вышла из стадии предпродакшена.

Очевидно, что в данный момент Bethesda сосредоточена на Starfield. Команда полирует игру, чтобы к релизу, который случится совсем скоро, игра вышла полностью готовой.

The Elder Scrolls 6 вряд ли выйдет раньше 2030 года. Об этом в интервью говорил Тодд Говард.

Starfield же выйдет уже 6 сентября, а владельцы премиального издания получат доступ к игре 1 числа.