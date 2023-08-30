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Началась полноценная разработка The Elder Scrolls 6

Началась полноценная разработка The Elder Scrolls 6
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The Elder Scrolls 6, новую часть «Свитков», анонсировали ещё в 2018 году коротким тизером с названием игры. С тех пор про проект вообще перестали говорить, однако свежей информации поделился глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс.

По его словам, разработка The Elder Scrolls 6 наконец-то полноценно стартовала. Игра вышла из стадии предпродакшена.

Очевидно, что в данный момент Bethesda сосредоточена на Starfield. Команда полирует игру, чтобы к релизу, который случится совсем скоро, игра вышла полностью готовой.

The Elder Scrolls 6 вряд ли выйдет раньше 2030 года. Об этом в интервью говорил Тодд Говард.

Starfield же выйдет уже 6 сентября, а владельцы премиального издания получат доступ к игре 1 числа.

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