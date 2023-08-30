Утечки по Starfield продолжаются — появилось ещё почти 30 минут геймплея

За последние дни в сети появилось огромное количество информации по Starfield. Так как игру раздали журналистам и блогерам, случилось много утечек: пользователи делятся какими-то деталями, выкладывают ролики.

На YouTube-канале Sergei появилось ещё почти 30 минут геймплея Starfield. В роликах можно увидеть исследование, перестрелки, диалоги с персонажами, полёты и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda, Sergei.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda, Sergei.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda, Sergei.

До релиза Starfield осталось немного. Уже 1 сентября доступ к игре получат владельцы премиального издания, а 6 числа состоится полноценный релиз на ПК и Xbox Series.