Басим, враги и красоты Багдада — на свежих скриншотах Assassin's Creed Mirage

Издание Game Informer опубликовало несколько свежих скриншотов Assassin's Creed Mirage. Среди скриншотов с локациями и врагами, можно увидеть и юного Басима — главного героя, который появился в Assassin's Creed Valhalla.

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Фото: Game Informer

Новая часть с подзаголовком Mirage будет посвящена Багдаду, а главным героем выступит Басим. Ожидается, что тайтл будет менее масштабным, чем последние части, а фанатам первых частей он понравится из-за упора на стелс. Для Ubisoft успех Mirage может стать решающим фактором и показать, хотят ли геймеры снова окунуться в атмосферу первых частей франшизы.

Assassin's Creed Mirage выйдет уже 5 октября — в насыщенный играми месяц — на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с поддержкой русских субтитров.