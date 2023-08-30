Самая популярная стримерша Amouranth займётся производством напитков
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Самая популярная стримерша Amouranth расширяет границы своей деятельности. Девушка объявила, что хочет открыть компанию по производству напитков.
Она попросила своих фанатов «следить за обновлениями». Стримерша не предоставила более подробной информации о том, какие напитки она будет продавать, но некоторые начали догадываться о том, что стримерша займётся энергетиками, чаем или кофе.
Помимо дохода с Twitch, девушка давно занимается различными инвестициями. Так, она владеет несколькими заправочными станциями и продаёт различные товары для своих фанатов.
Наибольшую известность Amouranth получила благодаря стримам в бассейне и откровенным фото. Также девушка активно ведёт сервис для взрослых OnlyFans.
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