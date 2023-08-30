Самая популярная стримерша Amouranth займётся производством напитков

Самая популярная стримерша Amouranth расширяет границы своей деятельности. Девушка объявила, что хочет открыть компанию по производству напитков.

Она попросила своих фанатов «следить за обновлениями». Стримерша не предоставила более подробной информации о том, какие напитки она будет продавать, но некоторые начали догадываться о том, что стримерша займётся энергетиками, чаем или кофе.

Помимо дохода с Twitch, девушка давно занимается различными инвестициями. Так, она владеет несколькими заправочными станциями и продаёт различные товары для своих фанатов.

Наибольшую известность Amouranth получила благодаря стримам в бассейне и откровенным фото. Также девушка активно ведёт сервис для взрослых OnlyFans.