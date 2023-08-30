Патч 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет до релиза дополнения Phantom Liberty

Комьюнити-директор студии CD Projekt RED Марчин Момот подтвердил, что обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 всё же выйдет до релиза расширения Phantom Liberty. Как и было обещано ранее, бесплатный апдейт переработает систему умений, улучшит полицию и боевую систему, добавит систему стрельбы в автомобиле и внесёт некоторые другие изменения.
Разработчик также порекомендовал игрокам начать прохождение Cyberpunk 2077 заново, если они хотят увидеть абсолютно все нововведения в игре лично. Полным списком изменений студия CD Projekt RED поделится в ближайшие недели.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. До релиза расширения авторы проведут ещё один большой стрим, на котором уделят больше внимания будущему DLC.
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