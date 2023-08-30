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The International 2023: Западная Европа. День 4
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Редкую кассету с фильмом «Назад в будущее» продали на аукционе за $ 10 тыс.

Редкую кассету с фильмом «Назад в будущее» продали на аукционе за $ 10 тыс.
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В прошлые выходные в США прошёл онлайн-аукцион по продаже редкой VHS-копии фильма «Назад в будущее». Прогнозируемая цена составляла примерно $ 5 тыс., однако в итоге кассета обошлась покупателю в два раза дороже — в $ 10 тыс. (около 957 тысяч рублей).

Проданная кассета — одна из первых копий фильма, созданных в 1986 году. Спустя 37 лет её состояние до сих пор оценивают как «отличное» — бывший владелец хранил её в оригинальной упаковке, которую очень редко вскрывал. Теперь его кассета отправится к неназванному коллекционеру культовых фильмов.

Та самая кассета с фильмом

Та самая кассета с фильмом

Фото: BNPS

Интересно, что год назад актёр Том Уилсон, сыгравший в фильме главного антагониста, Биффа Таннена, продал свою кассету за $ 75 тыс. Однако у него был набор с полной трилогией и собственным автографом.

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