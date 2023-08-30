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Китайское кино может восполнить дефицит голливудских фильмов в России

Врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова заявила, что китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний. Более того, она сообщила, что российские зрители благосклонно относятся к китайским проектам.

По словам Наумовой, качество китайского кино за последние годы выросло в разы и стало намного привлекательнее.

Безусловно, может. Потому что качество китайского кинематографа за последние несколько лет очень сильно выросло. Иногда сложно даже подумать — неужели это полностью самостоятельно произведённый Китаем фильм? Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актёров и сами съёмки.

Также Екатерина заявила, что в ходе опроса стало известно о желании российских зрителей познакомиться с современным кинематографом Африки, Китая, Индии и Скандинавии.