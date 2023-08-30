Второй патч для Baldur's Gate 3 исправит «глупый баг» со множеством реплик Минтары

Глава студии Larian Свен Винке раскрыл новые подробности второго большого патча для Baldur's Gate 3. Разработчик заявил, что обновление исправит «глупую ошибку» с дроу Минтарой, которая может стать одним из компаньонов главного героя.
После релиза RPG в начале августа многие геймеры остались разочарованы тем, что у девушки куда меньше реплик, чем у остальных героев ролевого проекта. Оказалось, что всё дело в баге, который заблокировал около 1500 реплик героини. При этом Винке не рассказал, входят ли в это число романтические диалоги.
Разработчик также не исключает, что добавят для Минтары новый контент, если того захотят игроки. А пока авторы будут следить за реакцией пользователей на новые реплики героини.
Второй большой патч для Baldur's Gate 3 должен выйти в ближайшие дни. Апдейт серьёзно улучшит производительность, исправит множество багов и добавит эпилоги для некоторых персонажей.
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