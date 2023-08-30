Продажи хитовой игры Sea of Stars превысили 100 тыс. копий всего за сутки

Разработчики хитовой игры Sea of Stars из Sabotage Studio объявили в официальном «твиттере», что за сутки продажи тайтла превысили 100 тыс. копий.

Фото: Sabotage Studio

Напомним, журналисты неожиданно тепло встретили малоизвестный проект. У игры лишь пять рецензий, но оценка на Metacritic составляет 91 из 100 — больше в этом году получили лишь девять тайтлов.

Рецензенты отмечают, что Sea of Stars освежает и переосмысливает жанр JRPG. Также, помимо новых для японской ролевой игры механик, критики выделяют отлично проработанный и интересный сюжет.

Sea of Stars доступна на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5. Игра есть в российском Steam, там же можно бесплатно скачать демо-версию игры. В цифровом магазине у тайтла 92% положительных отзывов.