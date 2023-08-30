Классический паркур и контратаки — новые детали Assassin's Creed Mirage

Издание Game Informer опубликовало материал с новыми деталями Assassin's Creed Mirage. Мы выбрали для вас самое интересное.

Журналист рассказал, что изначально Mirage должна была стать дополнением для Valhalla, но в конечном итоге её решили превратить в полноценную игру — эту информацию официально подтвердили разработчики.

По словам рецензента, Басим не сможет забираться на всё подряд, как это было в трёх последних частях франшизы. Теперь игрок должен будет сам понять, куда забраться можно, а где надо найти обходной путь. В большей степени механика паркура станет похожа на ту, которая была в старых играх серии.

Боевая система Assassin's Creed Mirage также вернётся к истокам. Геймерам предстоит делать ставку на контратаки, поскольку с их помощью можно мгновенно убить врага. Журналист отметил, что при возможности лучше вообще не вступать в бой и скрытно устранять противников, поскольку у Басима слишком мало здоровья.

Assassin's Creed Mirage выйдет уже 5 октября, в насыщенный играми месяц. Она появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series с поддержкой русских субтитров.