В октябре выйдет первый сериал про Покемонов с живыми актёрами

На сайте TV Tokyo появилась информация, что с 19 октября в Японии начнут показывать первый сериал про Покемонов с живыми актёрами. Уточняется, что события шоу развернутся вокруг настоящей игры Pokémon Red, а не в мире карманных существ.

Согласно сюжету, выпускница университета Мадока Агака решает бросить работу на предприятии в своём маленьком городе и переезжает в Токио, чтобы устроиться в небольшое рекламное агентство ADventure.

Вскоре героиню начинает одолевать рутина и куча других проблем. Затем она получает посылку от своей матери, в которой находится приставка Game Boy Pocket и копия игры Pokémon Red. После этого Агака начинает понимать, что в игре скрыто «нечто важное».

По словам исполнительницы главной роли, шоу будет наполнено различными пасхалками и интересными деталями, поэтому фанаты франшизы останутся довольны.