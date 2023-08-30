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The International 2023: Западная Европа. День 4
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Главная героиня новых «Голодных игр» будет полной противоположностью Китнисс Эвердин

Главная героиня новых «Голодных игр» будет полной противоположностью Китнисс Эвердин
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Режиссёр грядущего фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Фрэнсис Лоуренс рассказал о главной героине спин-оффа по имени Люси Грей Бэрд. По словам постановщика, она серьёзно отличается от Китнисс Эвердин, протагониста предыдущих частей серии.

Китнисс была интровертом и настоящим борцом. Она была довольно тихой и стойкой, можно сказать, что она была асексуалом. Люси Грей Бэрд — её полная противоположность. Она не скрывает свою сексуальность и использует её для своих целей.

При этом режиссёр опасается, что смена главной героини может серьёзно повлиять на сборы картины, ведь Дженнифер Лоуренс сыграла важную роль в становлении франшизы.

Главную роль в фильме «Баллады о змеях и певчих птицах» сыграет Рэйчел Зеглер, а события ленты развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин. Премьера картины намечена на 17 ноября. Выйдет ли фильм в России, неизвестно.

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