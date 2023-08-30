Вышел финальный трейлер сериала «Ван-Пис» по мотивам культового аниме

Netflix выпустил финальный трейлер сериала «Ван-Пис» — экранизации одноимённых аниме и манги. В ролике авторы напомнили завязку сюжета и познакомили зрителей с основной командой будущего проекта. Шоу стартует уже завтра, 31 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище под названием «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать ещё в 1999 году и продолжают до сих пор — за 34 года вышло больше 1000 эпизодов.

Главные роли в экранизации от Netflix исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.