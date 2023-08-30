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The International 2023: Западная Европа. День 4
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Опубликован первый трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

Опубликован первый трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером
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На YouTube-канале Rapid Trailer вышел первый трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли. В основу сюжета картины легла биография итальянского конструктора Энцо Феррари.

Видео доступно на YouTube-канале Rapid Trailer. Права на видео принадлежат STXfilms.

Действия ленты разворачиваются в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Режиссёром фильма выступил Майкл Манн, четырёхкратный номинант на премию «Оскар».

Помимо Адама Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие. Ожидается, что продолжительность фильма составит 2 часа и 10 минут.

«Феррари» выйдет в мировом прокате в конце 2023 года.

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