Опубликован первый трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером
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На YouTube-канале Rapid Trailer вышел первый трейлер фильма «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли. В основу сюжета картины легла биография итальянского конструктора Энцо Феррари.
Видео доступно на YouTube-канале Rapid Trailer. Права на видео принадлежат STXfilms.
Действия ленты разворачиваются в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Режиссёром фильма выступил Майкл Манн, четырёхкратный номинант на премию «Оскар».
Помимо Адама Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие. Ожидается, что продолжительность фильма составит 2 часа и 10 минут.
«Феррари» выйдет в мировом прокате в конце 2023 года.
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