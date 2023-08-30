Фильм «Чёрный Адам» оказался популярнее «Флэша» в цифровых сервисах
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25 августа в стриминговом сервисе Max состоялась премьера фильма «Флэш». В связи с этим специалисты аналитической компании Samba TV поделились новой статистикой.
Согласно данным агентства, картину посмотрело 1,1 млн американских домохозяйств, что на 8% меньше показателей «Чёрного Адама» — фильм с Дуэйном Джонсон оказался интересен 1,2 млн домохозяйств. Стоит отметить, что Samba TV не измеряла просмотры с мобильных устройств.
Премьера «Флэша» в кинотеатрах состоялась в июне. Лента стала одним из самых больших провалов Warner Bros. — блокбастер собрал всего $ 268 млн при бюджете в $ 340 млн. Боссы киностудии возлагали большие надежды на кинокомикс с Эзрой Миллером, однако он не оправдал ожиданий и очень быстро получил дату онлайн-релиза.
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