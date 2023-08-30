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Звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон снялся в рекламе Armored Core 6

Звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон снялся в рекламе Armored Core 6
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Издательство Bandai Namco Entertainment опубликовало на своём YouTube-канале новый рекламный ролик Armored Core 6. Самое интересное, что главным лицом видео выступил Рэйн Уилсон, звезда сериала «Офис», который вновь примерил образ менеджера по продажам.

Сам кабинет персонажа Уилсона наполнен различными тематическими фигурками, плакатами, статуэтками и прочим.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры. Ещё недавно Armored Core 6 сместила Baldur's Gate 3 с позиции лидера чарта Steam.

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