Актёр Дэйв Батиста сыграл в Mortal Kombat 1 на съёмках рекламы игры

Вчера, 29 августа, Warner Bros. выпустила рекламный ролик Mortal Kombat 1 с живыми актёрами. Главную роль в видео исполнил Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Сегодня разработчики файтинга опубликовали небольшое интервью с актёром, которое взяли во время съёмок того рекламного ролика. Попутно Батиста играл в Mortal Kombat 1 и рассказал, что в детстве ему нравился персонаж Лю Канг, а когда он повзрослел, то его любимым героем стал Скорпион.
Тем временем до релиза осталось ровно три недели: скорее всего, это далеко не последний рекламный ролик, приуроченный к скорому выходу продолжения культовой серии файтингов.
Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.
- 30 августа 2023
-
21:39
-
20:53
-
20:26
-
20:06
-
20:02
-
19:37
-
18:48
-
18:33
-
18:00
-
17:19
-
17:18
-
16:51
-
16:36
-
16:33
-
16:26
-
16:13
-
15:38
-
14:57
-
14:30
-
14:19
-
13:55
-
13:20
-
12:54
-
12:51
-
12:22
-
12:11
-
11:42
-
11:04
-
10:36
-
10:05
-
09:35
-
09:17
-
08:41
-
08:28
-
07:44