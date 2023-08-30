Актёр Дэйв Батиста сыграл в Mortal Kombat 1 на съёмках рекламы игры

Вчера, 29 августа, Warner Bros. выпустила рекламный ролик Mortal Kombat 1 с живыми актёрами. Главную роль в видео исполнил Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сегодня разработчики файтинга опубликовали небольшое интервью с актёром, которое взяли во время съёмок того рекламного ролика. Попутно Батиста играл в Mortal Kombat 1 и рассказал, что в детстве ему нравился персонаж Лю Канг, а когда он повзрослел, то его любимым героем стал Скорпион.

Тем временем до релиза осталось ровно три недели: скорее всего, это далеко не последний рекламный ролик, приуроченный к скорому выходу продолжения культовой серии файтингов.

Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.