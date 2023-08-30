Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II закрыли после третьего сезона
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По данным издания Deadline, стриминговый сервис Hulu решил не продлевать сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом на четвёртый сезон. Таким образом, на продолжении комедийной истории о русской императрице Екатерине Великой поставлен крест.
В Hulu не объяснили причину отмены сериала. Третий сезон шоу вышел 12 мая и получил в целом положительные отзывы, а прошлые сезоны принесли сервису множество номинаций на «Эмми» и даже победу в категории «Лучшие исторические костюмы».
«Великая» дебютировала весной 2020 года и рассказывала о юных годах императрицы Екатерины II (1729–1796) в комедийном формате. Главную роль в сериале сыграла Эль Фаннинг («Малефисента»), а в Петра III перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).
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