Авторы Cyberpunk 2077 объяснили, почему для игры выйдет всего одно дополнение

Старший вице-президент студии CD Projekt по деловому развитию Михал Новаковски ответил на вопрос инвестора по поводу возможного производства второго дополнения для Cyberpunk 2077. Топ-менеджер заявил, что разработчики уже приняли решение сосредоточиться лишь на Phantom Liberty, после чего они займутся производством сиквела.
При этом дело здесь не в продажах — компания совсем скоро откажется от своего движка RED Engine в пользу Unreal Engine 5. Именно внутренний инструментарий авторы использовали для создания Cyberpunk 2077, однако впоследствии разработчики решили от него отказаться в пользу более простого и современного варианта.
Мы уже приняли решение: Phantom Liberty — единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Дело не в продажах или отзывах. Честно говоря, причина здесь технологическая: мы в последний раз работаем на движке RED Engine, по крайней мере, пока что. В обозримом будущем мы собираемся работать с Unreal Engine от Epic Games.
Топ-менеджеры CD Projekt отметили, что переход на Unreal Engine 5 проходит успешно, ведь многие сотрудники компании уже ранее были знакомы с инструментарием Epic Games.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. До релиза расширения авторы проведут ещё один большой стрим, на котором уделят больше внимания будущему DLC.
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