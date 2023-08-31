В Dota 2 вышло большое летнее обновление: улучшенный арсенал, сокровищница и репорты

Разработчики Dota 2 представили Летнее обновление клиента — большой патч, который не повлиял на геймплейные механики, но добавил в игру несколько новых функций за пределами матчей.

Среди прочего, Valve улучшила арсенал косметических предметов. Теперь игрок сможет «примерить» на героя даже те предметы, которых у него нет. Также был переработан раздел общих предметов.

Фото: Valve

Также в Dota 2 была добавлена новая сокровищница Collector's Cache 2023. Туда попали 16 новых наборов косметических предметов для разных персонажей. Цена одного сундука составляет 250 рублей.

Фото: Valve

Авторы игры также переработали систему отслеживания поведения игроков. Теперь, если вы похвалите игрока, это повысит вероятность снова сыграть с ним в одной команде в дальнейшем. Было также обновлено окно жалоб на поведение союзников — некоторые могут быть наказаны в режиме реального времени.

Фото: Valve

Помимо этого, Valve поработала над графикой карты: была повышена контрастность в тёмных областях, улучшены тени, и улучшилась производительность при обработке свечения некоторых эффектов.