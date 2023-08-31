Вышел второй большой трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's
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Universal Pictures и Blumhouse Productions опубликовали второй полноценный трейлер экранизации Five Nights at Freddy's. В ролике в целом показали всё: пиццерию, жутких аниматроников, главных героев и детей.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроился охранником в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Майк спокойно начинает работать, ничего не подозревая, однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.
В фильме снялись: Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио и другие. Режиссёром выступила Эмма Тамми.
Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.
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