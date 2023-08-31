Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел второй большой трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's

Вышел второй большой трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's
Комментарии

Universal Pictures и Blumhouse Productions опубликовали второй полноценный трейлер экранизации Five Nights at Freddy's. В ролике в целом показали всё: пиццерию, жутких аниматроников, главных героев и детей.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроился охранником в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Майк спокойно начинает работать, ничего не подозревая, однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.

В фильме снялись: Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио и другие. Режиссёром выступила Эмма Тамми.

Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.

Материалы по теме
Продолжительность фильма по игре Five Nights at Freddy's составит три часа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android