Вышел второй большой трейлер фильма по игре Five Nights at Freddy's

Universal Pictures и Blumhouse Productions опубликовали второй полноценный трейлер экранизации Five Nights at Freddy's. В ролике в целом показали всё: пиццерию, жутких аниматроников, главных героев и детей.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроился охранником в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Майк спокойно начинает работать, ничего не подозревая, однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.

В фильме снялись: Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио и другие. Режиссёром выступила Эмма Тамми.

Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.