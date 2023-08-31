Культовый японский хоррор «Звонок» впервые вышел в кинотеатрах России

Сегодня в кинотеатрах России впервые вышел культовый японский хоррор «Звонок». Речь идёт именно про оригинальный фильм, а не ремейк, который выходил в стране. В этом году лента отмечает 25-летие.
Отмечается, что сеансы пройдут как на японском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.
Трейлер оригинального фильма
Видео доступно на YouTube-канале «Иноекино». Права на видео принадлежат «Иноекино».
Сюжет картины, ставшей для жанра ключевым, рассказывает про одну видеокассету. Посмотревший её человек получает телефонный звонок и умирает через неделю. После загадочных смертей своей племянницы и её друзей, связанных со злополучной записью, журналистка Рэйко Асакава погружается в расследование. В попытках разгадать эту тайну она сама смотрит кассету и ставит под угрозу свою жизнь.
Оригинальный «Звонок» вышел в 1998 году. После этого фильм получил как минимум два американских переосмысления.
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