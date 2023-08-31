Режиссёр «Ангелов Чарли» не против снять третью часть

Режиссёр двух частей «Ангелов Чарли» Джозеф Макгинти Никол во время недавнего интервью рассказал, что был бы очень рад поработать над третьей частью, но не всё зависит только от него.

По словам постановщика, потенциальный триквел сначала нужно обсудить с тремя главными актрисами: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Потребовалась бы долгая дискуссия с этими тремя замечательными актрисами, которых я обожаю. Я был очень рад видеть Элизабет Бэнкс у руля и делать то, что она делала, это было весело. Кажется, об этом всегда ходят слухи. Я очень рад обсудить это с Дрю, Кэмерон и Люси, но в то же время я очень рад эстафету. Имею в виду, я люблю фильмы Тима Бёртона о Бэтмене, я люблю новые фильмы о Бэтмене. Это просто похоже на то, что можно передать огонь кому-то другому.

Две оригинальные ленты получили отличный отзывы от критиков и аудитории. Франшизу перезапустили в 2019 году, но фильм провалился в прокате.