Тодд Говард написал письмо Bethesda и игрокам в честь выхода Starfield

Издание Windows Central сообщило, что в честь выхода Starfield глава Bethesda Game Studios Тодд Говард написал письмо, которое посвятил компании и геймерам. В нём он вспомнил времена разработки Fallout 4 и отметил, что уже тогда мечтал создать нечто подобное в духе Starfield.

По словам Говарда, у него невероятное чувство от того, что такой долгий и упорный труд наконец-то выйдет на свет. Тодд очень сильно верит в Starfield и надеется, что геймеры оценят игру.

Невероятно быть в тот момент, когда Starfield наконец-то запускается. Игра существует только потому, что все остальные тоже верили в неё. В ZeniMax нас десятилетиями поддерживали все. Особая благодарность нашим издательским командам, которые стремились создать не просто ещё один релиз, но нечто такое, что захватило бы умы и вдохновило геймеров во всем мире. Также выражаю огромную благодарность всем вам в семействе Xbox и Bethesda. Ваш энтузиазм и поддержка очень много значили для нас. Создание этой игры было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере.

Starfield выйдет в раннем доступе уже сегодня, а 6 числа игра выйдет глобально. Релиз состоится на ПК и Xbox Series. Со старта в Game Pass.