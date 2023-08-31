Боб Айгер и Дэвид Заслав недовольны порицанием общественности из-за забастовок в США

В этом году США столкнулась сразу с двумя забастовками. Первыми на бунт вышли сценаристы, а позже к ним присоединились актёры. Обе стороны хотят добиться улучшения условий труда, однако голливудские продюсеры ни в какую не хотят идти на встречу.
Между продюсерами и актёрами даже была встреча для урегулирования вопроса, но она провалилась. В недавнем материале Deadline говорится, что главы Warner Bros. Discovery и Disney, Дэвид Заслав и Боб Айгер соответственно, выразили своё недовольство порицанию общественностью.
Боб Айгер
Фото: JEAN-MARC HAEDRICH / ZUMA / GLOBAL LOOK PRESS
Дэвид Заслав
Фото: Morning with Maria
По информации, Заслав и Айгер в буквальном смысле «ошеломлены» тем, что общество порицает их за то, что они не идут на встречу сценаристам и актёрам.
Как скоро закончатся забастовки, неизвестно. Вероятно, они продлятся до тех пор, пока одна из сторон не уступит другой.
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