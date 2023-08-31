Полицейские и Мэл Гибсон с дробовиком — в трейлере фильма «Дорога отчаяния»

Lionsgate опубликовала трейлер фильма «Дорога отчаяния». Одну из главных ролей в триллере исполнила настоящая легенда боевиков — Мэл Гибсон. Ленту сняли по роману Майкла Фарриса Смита, вышедшего в 2017 году.

Согласно сюжету, действие ленты разворачивается в неспокойном городке штата Миссисипи, где женщина убивает полицейского, пытавшегося её изнасиловать. После этого она и её маленькая дочь ищет защиту и внезапно находит в лице отца и его сына.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Режиссером картины выступила Надин Николь Крокер. Сценарий ленты написал Майкл Фэррис Смит. Премьера фильма состоится 6 октября в кинотеатрах по всему миру — ленту должны официально прокатывать и в России.