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На Netflix вышел сериал «Ван Пис»

На Netflix вышел сериал «Ван Пис»
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Сегодня в сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Ван Пис» — это экранизация популярной манги и аниме. Для просмотра доступны все десять эпизодов сразу.

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Финальный трейлер «Ван Пис»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор.

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